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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Интер
Сассуоло - Интер: обзор матча 20 октября 2019
Сассуоло
20.10.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 4
Завершен
Интер
16'
Д. Берарди
74'
Ф. Джуричич
82'
Ж. Бога
2'
Л. Мартинес
38'
Р. Лукаку
45'
Р. Лукаку (П)
71'
Л. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Интер
90'
+2
Желтая карточка
А. Бастони
ГОЛ! 3:4!
Ж. Бога
Пас отдал
А. Дункан
82'
76'
Желтая карточка
В. Лазаро
Желтая карточка
М. Мюлдюр
75'
ГОЛ! 2:4!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Ф. Капуто
74'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Л. Мартинес
45'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. Лукаку
42'
Желтая карточка
С. де Врей
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
40'
38'
ГОЛ! 1:2!
Р. Лукаку
Пас отдал
С. де Врей
Желтая карточка
А. Дункан
34'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Х. Траоре
16'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-4-1-1
47
Консильи
6
Марлон
13
Пелузо
18
Мюлдюр
25
Траоре
4
Маньянелли
14
Мба Обьянг
32
Дункан
10
Берарди
9
Капуто
4-1-3-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
3
Бираги
77
Брозович
87
Кандрева
21
Гальярдини
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
Остались в запасе
Сассуоло
Интер
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
31
Филип Джуричич
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сассуоло - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
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