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    Расписание матчей 16-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    16 сентября, понедельник
    00:01
    Торонто
    3:2
    Колорадо
    Матч завершен
    16 сентября, понедельник
    00:30
    Миннесота Юнайтед
    3:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    16 сентября, понедельник
    05:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    7:2
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 19 тур
    16 сентября, понедельник
    01:00
    Сан-Паулу
    1:1
    ЦСА
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 10 тур
    16 сентября, понедельник
    12:00
    Урал-2
    3:4
    Челябинск
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 9 тур
    16 сентября, понедельник
    14:00
    Ростов (мол)
    4:3
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 21 тур
    16 сентября, понедельник
    19:30
    Витебск
    1:2
    Гомель
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 4 тур
    16 сентября, понедельник
    20:00
    Аланьяспор
    3:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 9 тур
    16 сентября, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    0:3
    Оденсе
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 9 тур
    16 сентября, понедельник
    20:00
    Динамо
    0:0
    Уфа
    Матч завершен
    16 сентября, понедельник
    20:30
    Ростов
    2:1
    Ахмат
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 21 тур
    16 сентября, понедельник
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:0
    Волеренга
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 3 тур
    16 сентября, понедельник
    21:45
    Торино
    1:2
    Лечче
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 5 тур
    16 сентября, понедельник
    22:00
    Астон Вилла
    0:0
    Вест Хэм
    Матч завершен
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