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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Уфа
Динамо - Уфа: обзор матча 16 сентября 2019
Динамо
16.09.2019, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Уфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Уфа
84'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Б. Йокич
Желтая карточка
Р. Евгеньев
77'
73'
Замена
Н. Гиоргобиани
️️️️
О. Тилль
71'
Желтая карточка
А. Сухов
Замена
В. Грулев
️️️️
Жоаозиньо
70'
65'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
В. Кротов
Замена
С. Шиманьски
️️️️
К. Н'Жи
45'
+1
25'
Желтая карточка
П. Аликин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
3-1-3-1-2
31
Лещук
4
Евгеньев
44
Рыков
18
Паршивлюк
33
Нойштедтер
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
34
Рауш
9
Н'Жи
44
Игбун
26
Филипп
3-4-2-1
31
Беленов
3
Круговой
3
Аликин
5
Табидзе
33
Сухов
55
Карп
74
Фомин
5
Йокич
18
Тилль
99
Емельянов
57
Кротов
22
Жоаозиньо
27
Грулев
27
Грулев
22
Жоаозиньо
9
Н'Жи
17
Шиманьски
17
Шиманьски
9
Н'Жи
18
Тилль
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
18
Тилль
5
Йокич
43
Терентьев
43
Терентьев
5
Йокич
57
Кротов
77
Бизяк
77
Бизяк
57
Кротов
Остались в запасе
Динамо
Уфа
18
Григорий Морозов
ЛЗ
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
16
Юрий Шафинский
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
20
Мигел Кардозу
ПВ
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
7
Оскар Хильемарк
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Динамо - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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