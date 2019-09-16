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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Фенербахче
Аланьяспор - Фенербахче: обзор матча 16 сентября 2019
Аланьяспор
16.09.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Фенербахче
45+2'
П. Сиссе
46'
П. Сиссе
62'
Ж. Фернандес
39'
Т. Чигерчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Фенербахче
65'
Желтая карточка
Н. Дирар
ГОЛ! 3:1!
Ж. Фернандес
Пас отдал
Ч. Гюльселам
62'
ГОЛ! 2:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Т. Бакасетас
46'
ГОЛ! 1:1!
П. Сиссе
Пас отдал
Т. Бакасетас
45'
+2
39'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чигерчи
Пас отдал
М. Крузе
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Фенербахче
25
Занка
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Аланьяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
2-3-1-2
28
Марафона
29
Колкер
21
Н'Сакаля
6
Гюльселам
6
Сиопис
24
Хуанфран
9
Бакасетас
10
Фернандес
61
Сиссе
1-2-4-1-2
25
Занка
38
Чигерчи
14
Густаво
16
Жаилсон
8
Дирар
11
Туфан
9
Тюрук
10
Родригеш
19
Мурики
10
Крузе
Остались в запасе
Аланьяспор
Фенербахче
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Аланьяспор - Фенербахче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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