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    Расписание матчей 22-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    22 сентября, воскресенье
    00:01
    Ванкувер Уайткепс
    1:1
    Коламбус
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    02:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    0:0
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    0:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    03:30
    Канзаc Сити
    2:3
    Колорадо
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    2:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:1
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес
    1:1
    Торонто
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    22:55
    Портленд
    0:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2019, 20 тур
    22 сентября, воскресенье
    01:00
    Коринтианс
    2:1
    Баия
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    03:00
    Сантос
    0:3
    Гремио
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Интернасьонал
    1:0
    Шапекоэнсе
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    1:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    22:00
    Форталеза
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    22:00
    ЦСА
    1:0
    Сеара
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 10 тур
    22 сентября, воскресенье
    10:30
    Арсенал Т (мол)
    2:0
    Урал (мол)
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    12:00
    ЦСКА (мол)
    3:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур
    22 сентября, воскресенье
    11:30
    Оренбург
    2:3
    Локомотив
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    2:3
    Сочи
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    16:30
    Арсенал
    1:1
    Урал
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    3:2
    Краснодар
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 5 тур
    22 сентября, воскресенье
    13:00
    Хетафе
    4:2
    Мальорка
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    15:00
    Эспаньол
    1:3
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Валенсия
    1:1
    Леганес
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:30
    Атлетик
    2:0
    Алавес
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    22:00
    Севилья
    0:1
    Реал
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020), 10 тур
    22 сентября, воскресенье
    13:00
    Зоркий
    0:0
    Рязань
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 10 тур
    22 сентября, воскресенье
    13:00
    Хобро
    1:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    15:00
    Нордшелланд
    2:1
    Ольборг
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    15:00
    Силькеборг
    2:3
    Люнгбю
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Эсбьерг
    3:1
    Брондбю
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Копенгаген
    0:0
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2019, 27 тур
    22 сентября, воскресенье
    13:00
    Жетысу
    2:1
    Астана
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    13:00
    Шахтер
    0:1
    Тобол
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    15:00
    Ордабасы
    4:1
    Актобе
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 7 тур
    22 сентября, воскресенье
    13:15
    Херенвен
    1:1
    Утрехт
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    15:30
    Эммен
    3:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:45
    АДО Ден Хааг
    0:1
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:45
    ПСВ
    1:1
    Аякс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 4 тур
    22 сентября, воскресенье
    13:30
    Сассуоло
    3:0
    СПАЛ
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    16:00
    Болонья
    1:2
    Рома
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    16:00
    Лечче
    1:4
    Наполи
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    1:0
    Торино
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Аталанта
    2:2
    Фиорентина
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    21:45
    Лацио
    2:0
    Парма
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 5 тур
    22 сентября, воскресенье
    14:00
    Ризеспор
    1:2
    Газиантеп
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    16:30
    Генчлербирлиги
    1:1
    Аланьяспор
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Йени Малатьяспор
    1:1
    Галатасарай
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 8 тур
    22 сентября, воскресенье
    14:00
    Десна
    0:1
    Шахтер
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Ворскла
    0:5
    Динамо
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:30
    Колос
    1:1
    Александрия
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2019/2020), 8 тур
    22 сентября, воскресенье
    14:00
    Вест Бромвич
    4:2
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 22 тур
    22 сентября, воскресенье
    14:00
    Энергетик-БГУ
    1:2
    Ислочь
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Гомель
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2019/2020), 6 тур
    22 сентября, воскресенье
    14:15
    Сент-Джонстон
    0:4
    Рейнджерс
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    15:00
    Селтик
    3:1
    Килмарнок
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Хиберниан
    1:2
    Хартс
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2019/2020), 4 тур
    22 сентября, воскресенье
    15:00
    Ларисса
    3:0
    Ксанти
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    18:30
    ПАОК
    2:2
    Арис
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:30
    ПАС Ламия
    1:1
    Паниониос
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    20:30
    Панатинаикос
    1:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 10 тур
    22 сентября, воскресенье
    15:00
    Родина
    1:1
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 8 тур
    22 сентября, воскресенье
    15:30
    Стандард
    3:0
    Эйпен
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Брюгге
    2:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    21:00
    Зюлте-Варегем
    2:2
    Гент
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2019/2020), 8 тур
    22 сентября, воскресенье
    15:30
    Аустрия
    2:0
    Альтах
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    0:2
    Вольфсберг
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    2:2
    Зальцбург
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 6 тур
    22 сентября, воскресенье
    16:00
    Ренн
    1:1
    Лилль
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    18:00
    Анжер
    4:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    22:00
    Лион
    0:1
    ПСЖ
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 6 тур
    22 сентября, воскресенье
    16:00
    Вест Хэм
    2:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    16:00
    Кристал Пэлас
    1:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    18:30
    Арсенал
    3:2
    Астон Вилла
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    18:30
    Челси
    1:2
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 10 тур
    22 сентября, воскресенье
    16:30
    Млада Болеслав
    2:0
    Баник
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Спарта
    0:3
    Славия
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 5 тур
    22 сентября, воскресенье
    16:30
    Боруссия
    2:1
    Фортуна
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Айнтрахт
    2:2
    Боруссия
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 7 тур
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Лугано
    1:1
    Люцерн
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Цюрих
    2:0
    Тун
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    17:00
    Янг Бойз
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 6 тур
    22 сентября, воскресенье
    17:30
    Жил Висенте
    0:0
    Боавишта
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    20:00
    Витория Сетубал
    0:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    20:00
    Тондела
    1:3
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    22:30
    Порту
    2:0
    Санта-Клара
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 22 тур
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Волеренга
    0:4
    Викинг
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Лиллестрем
    1:1
    Кристиансунн
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Одд
    3:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    1:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    0:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    22 сентября, воскресенье
    21:00
    Мьёндален
    1:2
    Русенборг
    Матч завершен
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