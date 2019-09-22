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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина - Луки-Энергия
Родина - Луки-Энергия: обзор матча 22 сентября 2019
Родина
22.09.2019, воскресенье, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 10 тур
1 : 1
Завершен
Луки-Энергия
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Матчи команд
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Информация о матче
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