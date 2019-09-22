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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 22 сентября 2019
Севилья
22.09.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Реал
64'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал
Желтая карточка
Л. де Йонг
90'
+5
90'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Э. Азар
Замена
Нолито
️️️️
Д. Карришу
81'
76'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Х. Родригес
Замена
Чичарито
️️️️
Х. Хордан
69'
64'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
62'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Х. Хордан
53'
Замена
О. Торрес
️️️️
Ф. Васкес
52'
Желтая карточка
Э. Банега
26'
20'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
3
Нолито
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Вацлик
3
Регилон
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
23
Карришу
11
Банега
19
Хордан
7
Окампос
20
Васкес
26
де Йонг
4-1-3-1-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
18
Бэйл
10
Азар
8
Кроос
23
Родригес
9
Бензема
20
Васкес
8
Торрес
8
Торрес
20
Васкес
23
Карришу
3
Нолито
3
Нолито
23
Карришу
19
Хордан
14
Чичарито
14
Чичарито
19
Хордан
23
Родригес
8
Вальверде
8
Вальверде
23
Родригес
10
Азар
17
Васкес
17
Васкес
10
Азар
Остались в запасе
Севилья
Реал
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
7
Винисиус
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Остались в запасе
7
Винисиус
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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