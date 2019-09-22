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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Галатасарай
Йени Малатьяспор - Галатасарай: обзор матча 22 сентября 2019
Йени Малатьяспор
22.09.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
89'
Гильерме
23'
Ж. Мишель Сери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Галатасарай
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
ГОЛ! 1:1!
Гильерме
Пас отдал
А. Яхович
89'
77'
Желтая карточка
А. Бюйюк
62'
Желтая карточка
О. Байрам
Желтая карточка
А. Аква
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
О. Байрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
12
Гильерме
АП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
7
Флорин Андоне
ЦФ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
1-3-1-1
23
Айтач
6
Ялчин
25
Чаалани
18
Аква
12
Гильерме
18
Яхович
3-2-2-3
16
Муслера
2
Озбайраклы
27
Люиндама
23
Маркао
18
Байрам
5
Нагатомо
15
Н'Зонзи
14
Сери
8
Бабел
10
Бюйюк
7
Андоне
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Галатасарай
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
86
Юфук Чейлан
ВР
30
Артуро Мина
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Йени Малатьяспор - Галатасарай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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