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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Генчлербирлиги - Аланьяспор
Генчлербирлиги - Аланьяспор: обзор матча 22 сентября 2019
Генчлербирлиги
22.09.2019, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Аланьяспор
45+2'
Б. Станку (П)
66'
Ч. Гюльселам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генчлербирлиги - Аланьяспор
74'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
66'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Гюльселам
Пас отдал
Хуанфран
Желтая карточка
П. Полома
63'
51'
Желтая карточка
Джалма
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Станку
45'
+2
Желтая карточка
Д. Кандеяш
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генчлербирлиги
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Джалма
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Генчлербирлиги
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
3-1-4
2
Огуз
39
Полома
15
Туре
29
Сессеньон
21
Кандеяш
13
Сио
10
Станку
2
Диалло
2-3-1-3
28
Марафона
21
Н'Сакаля
29
Колкер
24
Хуанфран
6
Сиопис
6
Гюльселам
9
Бакасетас
10
Фернандес
61
Сиссе
10
Джалма
Остались в запасе
Генчлербирлиги
Аланьяспор
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Метин Диядин
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
Остались в запасе
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Генчлербирлиги - Аланьяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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