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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 22 сентября 2019
Айнтрахт
22.09.2019, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
43'
А. Силва
88'
Т. Делэни (АГ)
11'
А. Витсель
66'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
Желтая карточка
Т. Чендлер
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Т. Делэни
88'
86'
Желтая карточка
А. Хакими
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Санчо
Пас отдал
А. Витсель
Желтая карточка
А. Туре
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Силва
Пас отдал
Д. Соу
43'
32'
Желтая карточка
М. Хуммельс
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Витсель
Пас отдал
Т. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
18
Даичи Камада
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Боруссия Д
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
4-3-1-2
1
Трапп
6
Туре
20
Хасебе
13
Хинтереггер
37
Дурм
31
Кор
6
Фернандес
97
Соу
18
Костич
19
Силва
9
Пасьенса
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
15
Хуммельс
25
Аканджи
22
Геррейру
27
Делэни
28
Витсель
19
Санчо
18
Ройс
9
Азар
9
Алькасер
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
18
Даичи Камада
АП
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Деян Йовелич
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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