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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль: обзор матча 22 сентября 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
22.09.2019, воскресенье, 05:30
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Монреаль
31'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
31'
Желтая карточка
Джонатан
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Лос-Анджелес Гэлакси
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Монреаль
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
2-2-2
22
Бингхэм
5
Стерес
27
Ромни
6
Джонатан
8
Ллетгет
11
Ибрагимович
7
Павон
3-2-1
1
Буш
16
Фанни
4
Камачо
3
Санья
8
Таидер
2
Ловиц
30
Оквонкво
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Монреаль
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Остались в запасе
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Монреаль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
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