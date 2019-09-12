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    Расписание матчей 12-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
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    США. МЛС 2019
    12 сентября, четверг
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    1:1
    Торонто
    Матч завершен
    12 сентября, четверг
    03:30
    Хьюстон
    2:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    12 сентября, четверг
    04:00
    Колорадо
    2:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    12 сентября, четверг
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    1:0
    Сан-Хосе
    Матч завершен
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