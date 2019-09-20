август 2019
сентябрь 2019
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 10 тур
Россия. ФНЛ (2019/2020), 14 тур
20 сентября, пятница
12:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 10 тур
20 сентября, пятница
16:00
Матч завершен
20 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур
Белоруссия. Высшая лига 2019, 22 тур
20 сентября, пятница
18:00
Матч завершен
20 сентября, пятница
19:45
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 11 тур
20 сентября, пятница
18:30
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2019/2020), 8 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 10 тур
20 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2019/2020), 10 тур
Турция. Суперлига (2019/2020), 5 тур
Голландия. Эредивизие (2019/2020), 7 тур
Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 8 тур
Германия. Бундеслига (2019/2020), 5 тур
Италия. Серия А (2019/2020), 4 тур
Франция. Лига 1 (2019/2020), 6 тур
Испания. Примера (2019/2020), 5 тур
Англия. Премьер-лига (2019/2020), 6 тур
20 сентября, пятница
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2019/2020), 6 тур
20 сентября, пятница
22:30
Матч завершен