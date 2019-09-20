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    Расписание матчей 20-09-2019

    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020), 10 тур
    20 сентября, пятница
    11:00
    Сахалин
    3:2
    Новосибирск
    Матч завершен
    20 сентября, пятница
    11:30
    Чита
    3:0
    Динамо
    Матч завершен
    20 сентября, пятница
    12:00
    Зенит
    1:3
    Иртыш
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 14 тур
    20 сентября, пятница
    12:00
    СКА-Хабаровск
    2:0
    Енисей
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 10 тур
    20 сентября, пятница
    16:00
    Тамбов (мол)
    1:1
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    20 сентября, пятница
    19:00
    Ахмат (мол)
    3:1
    Кр. Советов (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 10 тур
    20 сентября, пятница
    17:30
    Уфа
    1:0
    Спартак
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 22 тур
    20 сентября, пятница
    18:00
    Минск
    1:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    20 сентября, пятница
    19:45
    Городея
    1:3
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020), 11 тур
    20 сентября, пятница
    18:30
    КАМАЗ
    4:0
    Лада-Тольятти
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2019/2020), 8 тур
    20 сентября, пятница
    19:00
    Днепр-1
    2:0
    Карпаты
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 10 тур
    20 сентября, пятница
    19:00
    Богемианс 1905
    2:2
    Фастав
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 10 тур
    20 сентября, пятница
    20:00
    Оденсе
    1:2
    Орхус
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 5 тур
    20 сентября, пятница
    20:30
    Гезтепе
    1:0
    Коньяспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2019/2020), 7 тур
    20 сентября, пятница
    21:00
    Твенте
    2:3
    Хераклес
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 8 тур
    20 сентября, пятница
    21:30
    Кортрейк
    2:3
    Мехелен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2019/2020), 5 тур
    20 сентября, пятница
    21:30
    Шальке-04
    2:1
    Майнц
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2019/2020), 4 тур
    20 сентября, пятница
    21:45
    Кальяри
    3:1
    Дженоа
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2019/2020), 6 тур
    20 сентября, пятница
    21:45
    Страсбур
    2:1
    Нант
    Матч завершен
    Испания. Примера (2019/2020), 5 тур
    20 сентября, пятница
    22:00
    Осасуна
    0:0
    Бетис
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 6 тур
    20 сентября, пятница
    22:00
    Саутгемптон
    1:3
    Борнмут
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 6 тур
    20 сентября, пятница
    22:30
    Пасуш де Феррейра
    2:1
    Авеш
    Матч завершен
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