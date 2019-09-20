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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 20 сентября 2019
Осасуна
20.09.2019, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Бетис
24'
Желтая карточка
А. Гуардадо
Желтая карточка
Ойер
9'
4'
Желтая карточка
А. Манди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
4-1-1-2-2
23
Рубен
2
Эступиньян
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
6
Ойер
8
Мерида
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
20
Адриан
4-2-2-2
1
Жоэль
22
Эмерсон
5
Бартра
2
Манди
23
Педраса
18
Гуардадо
6
Хави Гарсия
10
Фекир
20
Каналес
7
Хуанми
7
Иглесиас
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
11
Алекс Морено
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Осасуна - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
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