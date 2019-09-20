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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Коньяспор
Гезтепе - Коньяспор: обзор матча 20 сентября 2019
Гезтепе
20.09.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Коньяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Коньяспор
Желтая карточка
Бету
90'
75'
Желтая карточка
М. Аничич
74'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
73'
Желтая карточка
Ф. Мийя
Красная карточка
А. Бийого Поко
49'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
5
Марин Аничич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Фарук Мийя
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
2-4-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
8
Моссоро
8
Айдогду
71
Бийого Поко
7
Гюрлер
35
Джером
4-1-3-1
1
Киринтили
4
Туран
5
Аничич
42
Саинер
89
Скубич
16
Йонссон
27
Милошевич
15
Мийя
8
Евтович
11
Байич
Остались в запасе
Гезтепе
Коньяспор
25
Бубакар Санне
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
25
Бубакар Санне
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Гезтепе - Коньяспор
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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