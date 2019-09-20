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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 20 сентября 2019
Шальке-04
20.09.2019, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
36'
С. Сердар
89'
А. Арит
74'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
ГОЛ! 2:1!
А. Арит
Пас отдал
Д. Кенни
89'
74'
ГОЛ! 1:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Ж. Бутьюс
65'
Желтая карточка
Д. Бросински
Желтая карточка
У. МакКенни
47'
ГОЛ! 1:0!
С. Сердар
Пас отдал
А. Арит
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нюбель
5
Очипка
3
Кенни
26
Сане
8
Маскарель
21
Стамбули
8
Сердар
22
МакКенни
77
Арит
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
3-2-2-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
6
Сент-Джуст
13
Ниахате
18
Бросински
3
Мартин
25
Кунде
46
Латца
14
Бутьюс
19
Квайсон
11
Салаи
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
18
Алессандро Шепф
ЦП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Флориан Мюллер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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