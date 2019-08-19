Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 19-08-2019

    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2019, 15 тур
    19 августа, понедельник
    01:00
    Шапекоэнсе
    1:0
    Аваи
    Матч завершен
    США. МЛС 2019
    19 августа, понедельник
    05:00
    Портленд
    0:2
    Атланта Юнайтед
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 18 тур
    19 августа, понедельник
    18:00
    Слуцк
    0:5
    Шахтер
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2019/2020), 1 тур
    19 августа, понедельник
    20:00
    Фенербахче
    5:0
    Газиантеп
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 6 тур
    19 августа, понедельник
    20:00
    Орхус
    2:0
    Хорсенс
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2019/2020), 6 тур
    19 августа, понедельник
    20:00
    Спартак
    2:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 18 тур
    19 августа, понедельник
    20:00
    Сарпсборг 08
    1:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2019/2020), 4 тур
    19 августа, понедельник
    21:30
    Зюлте-Варегем
    3:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2019/2020), 2 тур
    19 августа, понедельник
    22:00
    Вулверхэмптон
    1:1
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2019/2020), 2 тур
    19 августа, понедельник
    22:15
    Тондела
    1:2
    Портимоненси
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11