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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - ЦСКА
Спартак - ЦСКА: обзор матча 19 августа 2019
Спартак
19.08.2019, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА
59'
С. Жиго
79'
С. Жиго
68'
М. Фернандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - ЦСКА
90'
+5
Желтая карточка
К. Набабкин
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Бакаев
88'
87'
Замена
Я. Бийол
️️️️
Т. Нисимура
80'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
ГОЛ! 2:1!
С. Жиго
Пас отдал
Г. Джикия
79'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Д. Ларссон
72'
71'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
С. Жиго
Пас отдал
А. Шюррле
59'
Желтая карточка
Д. Ларссон
36'
21'
Замена
Т. Нисимура
️️️️
Д. Ефремов
20'
Травма
Д. Ефремов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
7
Джано
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
4-3-2-1
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
38
Ещенко
99
Гулиев
20
Шюррле
47
Зобнин
7
Бакаев
20
Тил
17
Ларссон
4-2-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
32
Магнуссон
78
Дивеев
14
Набабкин
18
Кучаев
97
Ахметов
22
Ефремов
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
7
Бакаев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
7
Бакаев
17
Ларссон
27
Мирзов
27
Мирзов
17
Ларссон
Нисимура
15
Бийол
15
Бийол
Нисимура
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
22
Ефремов
20
Нисимура
20
Нисимура
22
Ефремов
Остались в запасе
Спартак
ЦСКА
21
Малколм Баду
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
21
Малколм Баду
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Спартак - ЦСКА
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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