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    Расписание матчей 19-07-2019

    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    19 июля, пятница
    03:00
    Цинциннати
    1:4
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    19 июля, пятница
    05:00
    Портленд
    1:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 1 тур
    19 июля, пятница
    18:00
    Торпедо Вл
    1:1
    Велес
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 2 тур
    19 июля, пятница
    18:00
    Ростов (мол)
    1:3
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 16 тур
    19 июля, пятница
    18:45
    Энергетик-БГУ
    0:1
    Слуцк
    Матч завершен
    19 июля, пятница
    20:45
    Неман
    1:1
    Гомель
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2019/2020), 3 тур
    19 июля, пятница
    19:00
    Пари НН
    1:3
    Шинник
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2019/2020), 2 тур
    19 июля, пятница
    19:30
    Слован
    1:2
    Виктория
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2019/2020), 2 тур
    19 июля, пятница
    20:00
    Копенгаген
    2:1
    Орхус
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2019/2020), 1 тур
    19 июля, пятница
    21:00
    Сьон
    1:4
    Базель
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, Финал
    19 июля, пятница
    22:00
    Сенегал
    0:1
    Алжир
    Матч завершен
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