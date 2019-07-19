июнь 2019
июль 2019
США. МЛС 2019
19 июля, пятница
03:00
Матч завершен
19 июля, пятница
05:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020), 1 тур
19 июля, пятница
18:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2019/2020), 2 тур
19 июля, пятница
18:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 16 тур
Россия. ФНЛ (2019/2020), 3 тур
Чехия. Синот Лига (2019/2020), 2 тур
Дания. Суперлига (2019/2020), 2 тур
19 июля, пятница
20:00
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2019/2020), 1 тур
Кубок африканских наций 2019, Финал