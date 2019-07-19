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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Ди Си Юнайтед
Цинциннати - Ди Си Юнайтед: обзор матча 19 июля 2019
Цинциннати
19.07.2019, пятница, 03:00
США. МЛС
1 : 4
Завершен
Ди Си Юнайтед
54'
Э. Ледесма (П)
64'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Ди Си Юнайтед
70'
Желтая карточка
Р. Канус
64'
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
Л. Хара
Желтая карточка
Л. Бертоне
61'
54'
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Ледесма
54'
32'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
Желтая карточка
К. Уостон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Ди Си Юнайтед
18
Крис Сейтц
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
2-1-2
12
Депланье
4
Уостон
6
Бертоне
26
Ледесма
23
Манне
3-1-1
18
Сейтц
29
Хара
13
Бриллант
15
Бирнбаум
6
Канус
32
Руни
Остались в запасе
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
28
Билл Хамид
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Фанендо Ади
ЦФ
Остались в запасе
28
Билл Хамид
ВР
20
Хален Робинсон
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Трой Лесесне
Статистика матча Цинциннати - Ди Си Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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