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    Расписание матчей 28-06-2019

    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2019, 1/4 финала
    28 июня, пятница
    03:30
    Бразилия
    0:0
    (4:3)п
    Парагвай
    Матч завершен
    28 июня, пятница
    22:00
    Венесуэла
    0:2
    Аргентина
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 2 тур, группа E
    28 июня, пятница
    17:30
    Тунис
    1:1
    Мали
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 13 тур
    28 июня, пятница
    18:45
    Торпедо
    0:3
    Неман
    Матч завершен
    28 июня, пятница
    20:45
    Торпедо-БелАЗ
    3:3
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2019, 2 тур, группа D
    28 июня, пятница
    20:00
    Марокко
    1:0
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
    28 июня, пятница
    23:00
    ЮАР
    1:0
    Намибия
    Матч завершен
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