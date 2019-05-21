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    Расписание матчей 21-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    Украина. Плей-офф (2018/2019), 30 тур
    21 мая, вторник
    17:00
    Черноморец
    3:1
    Карпаты
    Матч завершен
    21 мая, вторник
    17:00
    Десна
    0:1
    Ворскла
    Матч завершен
    21 мая, вторник
    19:30
    Арсенал
    1:1
    Олимпик
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 1/2 финала, ответный матч
    21 мая, вторник
    19:30
    Утрехт
    3:0
    Хераклес
    Матч завершен
    21 мая, вторник
    21:45
    Витесс
    3:1
    Гронинген
    Матч завершен
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