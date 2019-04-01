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    Расписание матчей 01-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    1 апреля, понедельник
    01:30
    Орландо Сити
    1:2
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    1 апреля, понедельник
    04:00
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:1
    Портленд
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 20 тур
    1 апреля, понедельник
    16:00
    Краснодар-3
    3:0
    Черноморец
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 26 тур
    1 апреля, понедельник
    19:00
    Аполлон Смирнис
    1:3
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 27 тур
    1 апреля, понедельник
    20:00
    Орхус
    2:2
    Вайле
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2019, 1 тур
    1 апреля, понедельник
    20:00
    Стабек
    1:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 30 тур
    1 апреля, понедельник
    21:30
    Сент-Этьен
    2:1
    Ним
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 32 тур
    1 апреля, понедельник
    22:00
    Сарагоса
    3:0
    Химнастик
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 32 тур
    1 апреля, понедельник
    22:00
    Арсенал
    2:0
    Ньюкасл
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 27 тур
    1 апреля, понедельник
    22:15
    Фейренсе
    0:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
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