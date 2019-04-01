март 2019
апрель 2019
США. МЛС 2019
1 апреля, понедельник
01:30
Матч завершен
1 апреля, понедельник
04:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 20 тур
1 апреля, понедельник
16:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2018/2019), 26 тур
1 апреля, понедельник
19:00
Матч завершен
Дания. Плей-офф (2018/2019), 27 тур
Норвегия. Элитсериен 2019, 1 тур
1 апреля, понедельник
20:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 30 тур
1 апреля, понедельник
21:30
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 32 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 32 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 27 тур
1 апреля, понедельник
22:15
Матч завершен