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    Расписание матчей 17-05-2019

    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2019
    17 мая, пятница
    05:00
    Лос-Анджелес
    2:0
    Даллас
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 29 тур
    17 мая, пятница
    13:00
    Кр. Советов (мол)
    2:2
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    17 мая, пятница
    13:00
    Уфа (мол)
    3:3
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    17 мая, пятница
    18:00
    ЦСКА (мол)
    7:1
    Ахмат (мол)
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 8 тур
    17 мая, пятница
    17:00
    Энергетик-БГУ
    3:3
    Минск
    Матч завершен
    17 мая, пятница
    18:45
    Неман
    0:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    17 мая, пятница
    20:45
    Городея
    1:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 33 тур
    17 мая, пятница
    20:30
    Касымпаша
    1:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 10 тур
    17 мая, пятница
    21:30
    Зюлте-Варегем
    2:1
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    17 мая, пятница
    21:30
    Кортрейк
    4:0
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    17 мая, пятница
    21:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    2:4
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 39 тур
    17 мая, пятница
    22:00
    Сарагоса
    4:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 34 тур
    17 мая, пятница
    22:30
    Брага
    2:0
    Портимоненси
    Матч завершен
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