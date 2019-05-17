апрель 2019
май 2019
США. МЛС 2019
17 мая, пятница
05:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 29 тур
17 мая, пятница
13:00
Матч завершен
17 мая, пятница
13:00
Матч завершен
17 мая, пятница
18:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 8 тур
17 мая, пятница
17:00
Матч завершен
17 мая, пятница
20:45
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 33 тур
Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 10 тур
17 мая, пятница
21:30
Матч завершен
17 мая, пятница
21:30
Матч завершен
17 мая, пятница
21:30
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 39 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 34 тур
17 мая, пятница
22:30
Матч завершен