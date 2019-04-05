Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 05-04-2019

    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 22 тур
    5 апреля, пятница
    14:00
    Анжи (мол)
    0:2
    Динамо (мол)
    Матч завершен
    5 апреля, пятница
    14:00
    Спартак М (мол)
    1:2
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 18 тур
    5 апреля, пятница
    17:00
    Луки-Энергия
    3:0
    ЦРФСО
    Тех. поражение
    5 апреля, пятница
    17:30
    Чертаново (мол)
    2:5
    Казанка
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2019, 2 тур
    5 апреля, пятница
    18:00
    Минск
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    5 апреля, пятница
    19:45
    Городея
    1:1
    Витебск
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 27 тур
    5 апреля, пятница
    19:00
    Пршибрам
    3:1
    Опава
    Матч завершен
    Дания. Плей-офф (2018/2019), 28 тур
    5 апреля, пятница
    20:00
    Хорсенс
    0:3
    Орхус
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 27 тур
    5 апреля, пятница
    20:30
    Трабзонспор
    4:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 3 тур
    5 апреля, пятница
    21:30
    Кортрейк
    4:2
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 28 тур
    5 апреля, пятница
    21:30
    Майнц
    5:0
    Фрайбург
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 31 тур
    5 апреля, пятница
    21:45
    Бордо
    2:0
    Марсель
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 33 тур
    5 апреля, пятница
    22:00
    Тенерифе
    0:1
    Спортинг
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 33 тур
    5 апреля, пятница
    22:00
    Саутгемптон
    1:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 28 тур
    5 апреля, пятница
    22:30
    Порту
    2:0
    Боавишта
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11