март 2019
апрель 2019
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 22 тур
5 апреля, пятница
14:00
Матч завершен
5 апреля, пятница
14:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 18 тур
5 апреля, пятница
17:00
Тех. поражение
5 апреля, пятница
17:30
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2019, 2 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 27 тур
Дания. Плей-офф (2018/2019), 28 тур
Турция. Суперлига (2018/2019), 27 тур
5 апреля, пятница
20:30
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2018/2019), 3 тур
5 апреля, пятница
21:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2018/2019), 28 тур
Франция. Лига 1 (2018/2019), 31 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 33 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 33 тур
5 апреля, пятница
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2018/2019), 28 тур