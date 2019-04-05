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Саутгемптон - Ливерпуль
Саутгемптон - Ливерпуль: обзор матча 05 апреля 2019
Саутгемптон
05.04.2019, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
9'
Ш. Лонг
36'
Н. Кейта
80'
М. Салах
86'
Д. Хендерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ливерпуль
90'
+4
Желтая карточка
С. Мане
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хендерсон
89'
Желтая карточка
Э. Робертсон
88'
Замена
Д. Ловрен
️️️️
Н. Кейта
86'
ГОЛ! 1:3!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Р. Фирмино
Замена
Ч. Остин
️️️️
О. Ромеу
83'
Замена
С. Армстронг
️️️️
Я. Вестергор
83'
81'
Желтая карточка
М. Салах
80'
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Р. Бертранд
75'
Замена
Д. Симс
️️️️
Ш. Лонг
62'
59'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Вейналдум
59'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Я. Беднарек
48'
36'
ГОЛ! 1:1!
Н. Кейта
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лонг
Пас отдал
П. Хейбьерг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-2-4-1
1
Ганн
23
Вестергор
5
Беднарек
4
Йошида
5
Бертранд
7
Валери
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
23
Хейбьерг
7
Лонг
4-1-2-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
8
Кейта
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
7
Лонг
11
Симс
11
Симс
7
Лонг
23
Вестергор
17
Армстронг
17
Армстронг
23
Вестергор
21
Ромеу
32
Остин
32
Остин
21
Ромеу
8
Кейта
6
Ловрен
6
Ловрен
8
Кейта
23
Вейналдум
14
Хендерсон
14
Хендерсон
23
Вейналдум
2
Александер-Арнольд
20
Милнер
20
Милнер
2
Александер-Арнольд
Остались в запасе
Саутгемптон
Ливерпуль
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Саутгемптон - Ливерпуль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
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