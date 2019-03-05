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    Расписание матчей 05-03-2019

    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 27 тур
    5 марта, вторник
    21:00
    Бордо
    1:2
    Монпелье
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 33 тур
    5 марта, вторник
    22:45
    Дерби Каунти
    2:1
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 1/8 финала, ответный матч
    5 марта, вторник
    23:00
    Боруссия
    0:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    5 марта, вторник
    23:00
    Реал
    1:4
    Аякс
    Матч завершен
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