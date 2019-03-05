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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монпелье
Бордо - Монпелье: обзор матча 05 марта 2019
Бордо
05.03.2019, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
Монпелье
20'
П. Ласн
51'
Д. Конгре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монпелье
51'
ГОЛ! 0:2!
Д. Конгре
Пас отдал
Н. Коцца
42'
Желтая карточка
Д. Конгре
Желтая карточка
Н. де Превилль
39'
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Ласн
Пас отдал
А. Делор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
9
Джош Майя
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-2-1-2
56
Костиль
29
Пундж
23
Кунде
23
Пабло
14
Паленсия
94
Отавио
26
Башич
18
Плашил
14
Карамо
12
де Превилль
7
Бриан
3-4-1-2
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
31
Коцца
43
Суарес
6
Ласн
6
Ле Таллек
8
Ойонго
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
Остались в запасе
Бордо
Монпелье
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
6
Эйе Скири
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
16
Димитри Берто
ВР
6
Эйе Скири
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Бордо - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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