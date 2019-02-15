январь 2019
февраль 2019
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 21 тур
15 февраля, пятница
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 22 тур
15 февраля, пятница
20:30
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 25 тур
Дания. Суперлига (2018/2019), 22 тур
15 февраля, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 22 тур
15 февраля, пятница
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2018/2019), 24 тур
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 26 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 22 тур
Англия. Кубок (2018/2019), 1/8 финала
15 февраля, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 26 тур
Испания. Примера (2018/2019), 24 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 22 тур
15 февраля, пятница
23:30
Матч завершен