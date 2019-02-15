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    Расписание матчей 15-02-2019

    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 21 тур
    15 февраля, пятница
    20:00
    Теплице
    0:2
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 22 тур
    15 февраля, пятница
    20:30
    Йени Малатьяспор
    1:2
    Бешикташ
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 25 тур
    15 февраля, пятница
    21:00
    Ним
    2:0
    Дижон
    Матч завершен
    15 февраля, пятница
    22:45
    Лион
    2:1
    Генгам
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 22 тур
    15 февраля, пятница
    21:00
    Сендерийск
    0:2
    Орхус
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 22 тур
    15 февраля, пятница
    22:00
    АДО Ден Хааг
    1:0
    Зволле
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 24 тур
    15 февраля, пятница
    22:30
    Ювентус
    3:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 26 тур
    15 февраля, пятница
    22:30
    Стандард
    3:1
    Локерен
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 22 тур
    15 февраля, пятница
    22:30
    Аугсбург
    2:3
    Бавария
    Матч завершен
    Англия. Кубок (2018/2019), 1/8 финала
    15 февраля, пятница
    22:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    0:1
    Уотфорд
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 26 тур
    15 февраля, пятница
    23:00
    Кордоба
    1:2
    Гранада
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 24 тур
    15 февраля, пятница
    23:00
    Эйбар
    2:2
    Хетафе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 22 тур
    15 февраля, пятница
    23:30
    Риу Аве
    1:2
    Санта-Клара
    Матч завершен
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