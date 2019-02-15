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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Генгам
Лион - Генгам: обзор матча 15 февраля 2019
Лион
15.02.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
15'
М. Терье
35'
Н. Фекир
21'
Ф. Эбоа-Эбоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Генгам
84'
Желтая карточка
Ф. Эбоа-Эбоа
Желтая карточка
Б. Траоре
67'
ГОЛ! 2:1!
Н. Фекир
Пас отдал
У. Ауа
35'
Желтая карточка
Маршал
28'
21'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Эбоа-Эбоа
Пас отдал
П. Ребошу
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Генгам
16
Марк-Орель Каяр
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
18
Лебоганг Фири
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
8
Люка До
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лопеш
21
Маршал
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
29
Тусар
10
Ауа
11
Терье
10
Фекир
11
Траоре
9
Дембеле
4-2-2-2
16
Каяр
93
Траоре
15
Сорбон
5
Ребошу
20
Эбоа-Эбоа
18
Фири
22
Ндонг
97
Коко
10
Бляс
19
Менди
9
Тюрам
Остались в запасе
Лион
Генгам
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
8
Люка До
ОП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
8
Люка До
ОП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
10
Николя Бенезе
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Лион - Генгам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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