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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Локерен
Стандард - Локерен: обзор матча 15 февраля 2019
Стандард
15.02.2019, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Локерен
16'
Р. Марин
31'
М. Лестьенн
69'
Р. Эмон
75'
О. Дешахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Локерен
75'
ГОЛ! 3:1!
О. Дешахт
Пас отдал
А. Фрейр Скуласон
ГОЛ! 3:0!
Р. Эмон
Пас отдал
М. Карсела-Гонсалес
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Лестьенн
Пас отдал
П. М'Поку
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Марин
Пас отдал
М. Лестьенн
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
12
Мервиль Бокади
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
14
Мехди Терки
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Локерен
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
2-5-3
13
Очоа
13
Ванхесден
19
Фай
16
Карсела-Гонсалес
59
Цимирот
18
Марин
12
Бокади
34
Лайфис
17
Лестьенн
40
М'Поку
9
Эмон
2-4-1
13
Верхульст
3
Дешахт
20
Бен Харуш
14
Хуппертс
14
Терки
7
Овермейре
22
Скуласон
17
Мусона
Остались в запасе
Стандард
Локерен
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Венсан Эуврар
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
2
Горо
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
33
Милош Косанович
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Ален Халилович
АП
Остались в запасе
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Стандард - Локерен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
Новости команд
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Стандард
Локерен
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2023.06.21 22:59
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2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
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2025.02.11 09:57
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
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