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    Расписание матчей 10-01-2019

    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Азии 2019, 2 тур, группа A
    10 января, четверг
    14:00
    Бахрейн
    0:1
    Таиланд
    Матч завершен
    10 января, четверг
    19:00
    Индия
    0:2
    ОАЭ
    Матч завершен
    Кубок Азии 2019, 2 тур, группа B
    10 января, четверг
    16:30
    Иордания
    2:0
    Сирия
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2018/2019), 1/8 финала, первый матч
    10 января, четверг
    21:30
    Атлетик
    1:3
    Севилья
    Матч завершен
    10 января, четверг
    22:30
    Бетис
    0:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    10 января, четверг
    23:30
    Леванте
    2:1
    Барселона
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 17 тур
    10 января, четверг
    23:15
    Портимоненси
    1:1
    Брага
    Матч завершен
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