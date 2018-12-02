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    Расписание матчей 02-12-2018

    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 38 тур
    2 декабря, воскресенье
    00:01
    Атлетико Минейро
    1:0
    Ботафого
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    00:01
    Фламенго
    1:2
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Баия
    0:0
    Крузейро
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Гремио
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Палмейрас
    3:2
    Витория
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Парана
    1:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Сеара
    0:0
    Васко да Гама
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Спорт Ресифи
    2:1
    Сантос
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Флуминенсе
    1:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Шапекоэнсе
    1:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 16 тур
    2 декабря, воскресенье
    12:00
    Арсенал Т (мол)
    2:1
    Зенит (мол)
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    12:00
    Ростов (мол)
    0:2
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    12:00
    Спартак М (мол)
    0:4
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 16 тур
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Райо Махадаонда
    0:0
    Депортиво
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Осасуна
    1:0
    Луго
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Альбасете
    2:1
    Алькоркон
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Нумансия
    3:0
    Химнастик
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:30
    Лас-Пальмас
    0:0
    Реал Ов
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 14 тур
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Бетис
    1:0
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:15
    Жирона
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:30
    Барселона
    2:0
    Вильярреал
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:45
    Алавес
    1:1
    Севилья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 18 тур
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Сендерийск
    1:2
    Нордшелланд
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    16:00
    Рандерс
    1:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Хорсенс
    1:6
    Копенгаген
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    1:0
    Хобро
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Краснодар
    2:0
    Урал
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    16:30
    Ростов
    0:0
    ЦСКА
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:00
    Спартак
    2:1
    Локомотив
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 30 тур
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Гомель
    1:3
    Витебск
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Городея
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Динамо
    3:0
    Торпедо
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Ислочь
    3:2
    Днепр
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Дняпро
    1:1
    Смолевичи
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Неман
    0:3
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Торпедо-БелАЗ
    2:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    14:00
    Шахтер
    4:0
    Минск
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 14 тур
    2 декабря, воскресенье
    14:15
    Аякс
    5:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    2:1
    ПСВ
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    16:30
    Хераклес
    4:1
    Венло
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:45
    Гронинген
    5:2
    НАК Бреда
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 14 тур
    2 декабря, воскресенье
    14:30
    Милан
    2:1
    Парма
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    0:0
    Удинезе
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    17:00
    Торино
    2:1
    Дженоа
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    17:00
    Фрозиноне
    1:1
    Кальяри
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Кьево
    1:1
    Лацио
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:30
    Рома
    2:2
    Интер
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 15 тур
    2 декабря, воскресенье
    15:00
    Хартс
    1:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 17 тур
    2 декабря, воскресенье
    15:00
    Львов
    2:2
    Мариуполь
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Шахтер
    2:2
    Олимпик
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 14 тур
    2 декабря, воскресенье
    15:00
    Челси
    2:0
    Фулхэм
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    17:05
    Арсенал
    4:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:15
    Ливерпуль
    1:0
    Эвертон
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 14 тур
    2 декабря, воскресенье
    16:00
    Бурсаспор
    2:1
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Бешикташ
    1:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 20 тур
    2 декабря, воскресенье
    16:30
    Бристоль Сити
    1:1
    Миллуолл
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 17 тур
    2 декабря, воскресенье
    16:30
    Брюгге
    3:0
    Стандард
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Андерлехт
    0:1
    Генк
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    22:00
    Эйпен
    1:0
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 16 тур
    2 декабря, воскресенье
    16:30
    Адмира Ваккер
    0:1
    Рапид
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    16:30
    Зальцбург
    1:0
    Альтах
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:00
    Штурм
    3:0
    Вольфсберг
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 15 тур
    2 декабря, воскресенье
    17:00
    Тулуза
    2:2
    Дижон
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:00
    Марсель
    0:0
    Реймс
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:00
    Ренн
    1:4
    Страсбур
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    23:00
    Бордо
    2:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 17 тур
    2 декабря, воскресенье
    17:00
    Богемианс 1905
    0:0
    Дукла
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    17:00
    Пршибрам
    0:2
    Баник
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    19:00
    Виктория
    2:0
    Сигма
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 13 тур
    2 декабря, воскресенье
    17:30
    РБ Лейпциг
    2:0
    Боруссия
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Айнтрахт
    1:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 11 тур
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Авеш
    2:3
    Насьональ
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Портимоненси
    3:2
    Тондела
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:30
    Шавиш
    0:1
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    23:00
    Боавишта
    0:1
    Порту
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 16 тур
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Базель
    1:3
    Янг Бойз
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Лугано
    2:2
    Ксамакс
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    18:00
    Цюрих
    2:0
    Грассхоппер
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 12 тур
    2 декабря, воскресенье
    18:15
    Левадиакос
    0:2
    Астерас
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:00
    Арис
    1:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    2 декабря, воскресенье
    20:30
    АЕК
    2:0
    Ксанти
    Матч завершен
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