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    Расписание матчей 25-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 37 тур
    25 ноября, воскресенье
    01:00
    Сантос
    3:2
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:2
    Сеара
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:00
    Васко да Гама
    0:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:00
    Витория
    0:0
    Гремио
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    0:2
    Фламенго
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 15 тур
    25 ноября, воскресенье
    12:00
    Зенит (мол)
    3:1
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    12:00
    Краснодар (мол)
    5:0
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 13 тур
    25 ноября, воскресенье
    13:30
    Сивасспор
    1:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    16:00
    Акхисар Беледиеспор
    2:4
    Бурсаспор
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    19:00
    Касымпаша
    3:0
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    2:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 15 тур
    25 ноября, воскресенье
    14:00
    Мальорка
    1:0
    Нумансия
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    18:00
    Эстремадура
    1:0
    Малага
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:00
    Реал Ов
    3:0
    Реус Депортиу
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:00
    Эльче
    0:1
    Альбасете
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:00
    Тенерифе
    2:1
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:30
    Алькоркон
    2:0
    Сарагоса
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 13 тур
    25 ноября, воскресенье
    14:00
    Атлетик
    1:1
    Хетафе
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    18:15
    Севилья
    1:0
    Вальядолид
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:30
    Эспаньол
    1:3
    Жирона
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:45
    Вильярреал
    2:1
    Бетис
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 17 тур
    25 ноября, воскресенье
    14:00
    Вендсюссель
    1:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    16:00
    Нордшелланд
    1:3
    Оденсе
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    18:00
    Сендерийск
    0:2
    Брондбю
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:00
    Копенгаген
    2:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 15 тур
    25 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак
    3:1
    Крылья Советов
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    16:30
    Краснодар
    3:0
    Арсенал
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    19:00
    Зенит
    2:0
    Ростов
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 13 тур
    25 ноября, воскресенье
    14:15
    Эммен
    1:2
    Экселсиор
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    16:30
    Виллем II
    1:3
    Витесс
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    5:0
    Де Графсхап
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    16:30
    Фейеноорд
    1:0
    Гронинген
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    18:45
    Венло
    2:2
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 13 тур
    25 ноября, воскресенье
    14:30
    Парма
    2:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    17:00
    Болонья
    0:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    17:00
    Наполи
    0:0
    Кьево
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    17:00
    Эмполи
    3:2
    Аталанта
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:00
    Лацио
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:30
    Дженоа
    1:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 18 тур
    25 ноября, воскресенье
    15:00
    Астон Вилла
    4:2
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 16 тур
    25 ноября, воскресенье
    15:00
    Олимпик
    1:1
    Заря
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    18:00
    Черноморец
    2:1
    Арсенал
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:30
    Александрия
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 16 тур
    25 ноября, воскресенье
    16:30
    Гент
    0:0
    Антверпен
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:00
    Сент-Труйден
    4:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    22:00
    Локерен
    2:4
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 15 тур
    25 ноября, воскресенье
    16:30
    Альтах
    0:2
    Штурм
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    16:30
    Санкт-Пельтен
    2:0
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    19:00
    Рапид
    0:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
    25 ноября, воскресенье
    16:30
    Борнмут
    1:2
    Арсенал
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    19:00
    Вулверхэмптон
    0:2
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 14 тур
    25 ноября, воскресенье
    17:00
    Монпелье
    2:2
    Ренн
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    19:00
    Ницца
    2:0
    Лилль
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    23:00
    Амьен
    1:3
    Марсель
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 16 тур
    25 ноября, воскресенье
    17:00
    Сигма
    0:4
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    19:00
    Спарта
    0:0
    Яблонец
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 12 тур
    25 ноября, воскресенье
    17:30
    Фрайбург
    1:1
    Вердер
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:00
    Боруссия
    4:1
    Ганновер-96
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 15 тур
    25 ноября, воскресенье
    18:00
    Грассхоппер
    2:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    1:1
    Базель
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    18:00
    Сьон
    2:1
    Тун
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 11 тур
    25 ноября, воскресенье
    18:15
    ПАС
    2:0
    Левадиакос
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:00
    Атромитос
    1:2
    Олимпиакос
    Матч завершен
    25 ноября, воскресенье
    20:30
    ОФИ
    1:2
    Арис
    Матч завершен
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