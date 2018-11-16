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октябрь 2018
ноябрь 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Перу
0 : 2
Эквадор
Завершен
Япония
1 : 1
Венесуэла
Завершен
Бразилия
1 : 0
Уругвай
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A1, 5 тур
Нидерланды
2 : 0
Франция
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B1, 5 тур
Словакия
4 : 1
Украина
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B4, 5 тур
Уэльс
1 : 2
Дания
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C3, 5 тур
Кипр
1 : 1
Болгария
Завершен
Словения
1 : 1
Норвегия
Завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 14 тур
Лас-Пальмас
2 : 2
Гранада
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 34 тур
Сан-Паулу
1 : 1
Гремио
Завершен
Интернасьонал
2 : 0
Америка Минейро
Завершен