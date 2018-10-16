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сентябрь 2018
октябрь 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Бразилия
1 : 0
Аргентина
Завершен
Бельгия
1 : 1
Нидерланды
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A1, 4 тур
Франция
2 : 1
Германия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B1, 4 тур
Украина
1 : 0
Чехия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B4, 4 тур
Ирландия
0 : 1
Уэльс
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C3, 4 тур
Норвегия
1 : 0
Болгария
Завершен
Словения
1 : 1
Кипр
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 29 тур
Сеара
0 : 0
Ботафого
Завершен