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    Расписание матчей 16-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 25 тур
    16 сентября, воскресенье
    01:00
    Васко да Гама
    1:1
    Фламенго
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Ботафого
    1:0
    Америка Минейро
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    3:1
    Флуминенсе
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    22:00
    Баия
    1:1
    Палмейрас
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    22:00
    Крузейро
    0:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    22:00
    Сантос
    0:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    США. МЛС 2018
    16 сентября, воскресенье
    02:30
    Торонто
    5:3
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    1:4
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    03:00
    Даллас
    0:0
    Коламбус
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    4:1
    Портленд
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    04:30
    Реал Солт-Лейк
    1:1
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    1:2
    Сиэтл
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес
    1:1
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    1:5
    Канзаc Сити
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    20:00
    Ди Си Юнайтед
    3:3
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 7 тур
    16 сентября, воскресенье
    11:00
    Анжи (мол)
    1:3
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 5 тур
    16 сентября, воскресенье
    13:00
    Эльче
    1:1
    Мальорка
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Луго
    0:2
    Реал Ов
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Эстремадура
    1:2
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:30
    Альмерия
    2:1
    Сарагоса
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    21:00
    Гранада
    3:0
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    21:30
    Спортинг
    1:1
    Нумансия
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 4 тур
    16 сентября, воскресенье
    13:00
    Леганес
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:15
    Эспаньол
    1:0
    Леванте
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:30
    Вальядолид
    0:1
    Алавес
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    21:45
    Севилья
    0:2
    Хетафе
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019), 9 тур
    16 сентября, воскресенье
    13:00
    Динамо
    0:2
    Сахалин
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    3:0
    Сибирь-2
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 9 тур
    16 сентября, воскресенье
    13:00
    Вендсюссель
    1:1
    Хобро
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    15:00
    Хорсенс
    3:2
    Орхус
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    2:4
    Сендерийск
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    3:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 5 тур
    16 сентября, воскресенье
    13:15
    АЗ Алкмаар
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    15:30
    НАК Бреда
    2:3
    Фортуна
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    15:30
    Утрехт
    1:2
    Эммен
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    3:5
    Хераклес
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:45
    Зволле
    0:2
    Витесс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 4 тур
    16 сентября, воскресенье
    13:30
    Рома
    2:2
    Кьево
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Дженоа
    1:0
    Болонья
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Удинезе
    1:1
    Торино
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Ювентус
    2:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Эмполи
    0:1
    Лацио
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    21:30
    Кальяри
    1:1
    Милан
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 8 тур
    16 сентября, воскресенье
    14:00
    Олимпик
    1:3
    Мариуполь
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Заря
    1:1
    Динамо
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:30
    Черноморец
    0:1
    Львов
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 7 тур
    16 сентября, воскресенье
    14:00
    Оренбург
    1:2
    Зенит
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:30
    Анжи
    0:4
    Краснодар
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Спартак
    1:2
    Ахмат
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 9 тур
    16 сентября, воскресенье
    15:00
    Ротор (мол)
    1:3
    Зоркий
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Квант
    1:1
    Рязань
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2018, 26 тур
    16 сентября, воскресенье
    15:00
    Иртыш
    0:1
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    15:00
    Тобол
    2:2
    Жетысу
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    15:00
    Шахтер
    2:1
    Атырау
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Астана
    0:0
    Кайсар
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Кайрат
    0:1
    Акжайык
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Ордабасы
    0:0
    Актобе
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 7 тур
    16 сентября, воскресенье
    15:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    1:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Антверпен
    5:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    21:00
    Гент
    1:2
    Сент-Труйден
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 7 тур
    16 сентября, воскресенье
    15:30
    Вольфсберг
    3:1
    Адмира Ваккер
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    15:30
    Маттерсбург
    1:3
    ЛАСК
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    18:00
    Рапид
    0:1
    Аустрия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 9 тур
    16 сентября, воскресенье
    15:30
    Чертаново (мол)
    1:2
    Псков-747
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 5 тур
    16 сентября, воскресенье
    15:30
    Вулверхэмптон
    1:0
    Бернли
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    18:00
    Эвертон
    1:3
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 21 тур
    16 сентября, воскресенье
    15:45
    Смолевичи
    1:2
    Слуцк
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:45
    Неман
    6:0
    Ислочь
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:45
    Динамо-Брест
    2:0
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 5 тур
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Нант
    0:0
    Реймс
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    18:00
    Бордо
    3:3
    Ним
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    22:00
    Марсель
    4:0
    Генгам
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 8 тур
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Дукла
    2:0
    Слован
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Теплице
    2:1
    Карвина
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Яблонец
    0:3
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Словацко
    1:3
    Славия
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 8 тур
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Ангушт
    0:1
    Кубань
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    Динамо
    2:2
    Легион
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    16:00
    СКА
    0:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Машук-КМВ
    2:1
    Алания
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Черноморец
    0:1
    Волгарь
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    18:00
    Дружба
    2:1
    Академия им. Понедельника
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 3 тур
    16 сентября, воскресенье
    16:30
    Вердер
    1:1
    Нюрнберг
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Фрайбург
    3:3
    Штутгарт
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 3 тур
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Ксанти
    1:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    18:15
    Ларисса
    1:3
    Панатинаикос
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    20:00
    Атромитос
    1:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    2:1
    Астерас
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 5 тур
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Истанбул Башакшехир
    4:0
    Антальяспор
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    17:00
    Сивасспор
    2:2
    ББ Эрзурумспор
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    20:00
    Коньяспор
    0:1
    Фенербахче
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    20:00
    Ризеспор
    1:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 22 тур
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Ранхейм
    1:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Сандефьорд
    1:1
    Буде-Глимт
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    1:2
    Одд
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Старт
    3:0
    Лиллестрем
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    19:00
    Тромсе
    0:0
    Стабек
    Матч завершен
    16 сентября, воскресенье
    21:00
    Волеренга
    2:3
    Русенборг
    Матч завершен
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