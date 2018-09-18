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    Расписание матчей 18-09-2018

    август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 25 тур
    18 сентября, вторник
    02:00
    Шапекоэнсе
    2:1
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 1 тур, группа B
    18 сентября, вторник
    19:55
    Барселона
    4:0
    ПСВ
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    19:55
    Интер
    2:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 8 тур
    18 сентября, вторник
    21:45
    Астон Вилла
    2:0
    Ротерхэм
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    21:45
    Дерби Каунти
    0:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    21:45
    Ипсвич Таун
    1:1
    Брентфорд
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    21:45
    Лидс
    3:0
    Престон
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    21:45
    Уиган Атлетик
    2:1
    Халл Сити
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:00
    Вест Бромвич
    4:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:00
    Сток Сити
    1:0
    Суонси
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 1 тур, группа A
    18 сентября, вторник
    22:00
    Брюгге
    0:1
    Боруссия
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:00
    Монако
    1:2
    Атлетико
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 1 тур, группа C
    18 сентября, вторник
    22:00
    Ливерпуль
    3:2
    ПСЖ
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:00
    Црвена Звезда
    0:0
    Наполи
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2018/2019), 1 тур, группа D
    18 сентября, вторник
    22:00
    Галатасарай
    3:0
    Локомотив
    Матч завершен
    18 сентября, вторник
    22:00
    Шальке-04
    1:1
    Порту
    Матч завершен
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