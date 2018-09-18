август 2018
сентябрь 2018
Бразилия. Серия А 2018, 25 тур
18 сентября, вторник
02:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 1 тур, группа B
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 8 тур
18 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
18 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
18 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
18 сентября, вторник
21:45
Матч завершен
18 сентября, вторник
22:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2018/2019), 1 тур, группа A
Лига чемпионов (2018/2019), 1 тур, группа C
Лига чемпионов (2018/2019), 1 тур, группа D