сентябрь 2018
октябрь 2018
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 12 тур
26 октября, пятница
10:00
Матч завершен
26 октября, пятница
14:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2018, 26 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 15 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 13 тур
Дания. Суперлига (2018/2019), 14 тур
26 октября, пятница
20:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 10 тур
26 октября, пятница
20:30
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 10 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 8 тур
26 октября, пятница
21:00
Матч завершен
26 октября, пятница
23:15
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 12 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 9 тур
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 15 тур
26 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 11 тур
26 октября, пятница
21:45
Матч завершен
Испания. Сегунда (2018/2019), 11 тур
Испания. Примера (2018/2019), 10 тур
26 октября, пятница
22:00
Матч завершен