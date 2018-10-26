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    Расписание матчей 26-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 12 тур
    26 октября, пятница
    10:00
    Урал (мол)
    3:1
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    26 октября, пятница
    14:00
    Арсенал Т (мол)
    5:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 26 тур
    26 октября, пятница
    15:00
    Ислочь
    0:3
    Минск
    Матч завершен
    26 октября, пятница
    18:00
    Днепр
    2:0
    Слуцк
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 15 тур
    26 октября, пятница
    18:30
    ЦРФСО
    3:2
    Псков-747
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 13 тур
    26 октября, пятница
    19:00
    Теплице
    0:1
    Баник
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 14 тур
    26 октября, пятница
    20:00
    Сендерийск
    0:0
    Оденсе
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 10 тур
    26 октября, пятница
    20:30
    Бурсаспор
    2:0
    Аланьяспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 10 тур
    26 октября, пятница
    21:00
    Эммен
    1:1
    Венло
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 8 тур
    26 октября, пятница
    21:00
    Насьональ
    0:1
    Портимоненси
    Матч завершен
    26 октября, пятница
    23:15
    Витория Гимараеш
    1:1
    Брага
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 12 тур
    26 октября, пятница
    21:30
    Гент
    2:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 9 тур
    26 октября, пятница
    21:30
    Фрайбург
    3:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 15 тур
    26 октября, пятница
    21:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 11 тур
    26 октября, пятница
    21:45
    Ним
    1:1
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 11 тур
    26 октября, пятница
    22:00
    Спортинг
    0:0
    Кордоба
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 10 тур
    26 октября, пятница
    22:00
    Вальядолид
    1:1
    Эспаньол
    Матч завершен
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