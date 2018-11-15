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октябрь 2018
ноябрь 2018
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Польша
0 : 1
Чехия
Завершен
Ирландия
0 : 0
Северная Ирландия
Завершен
Германия
3 : 0
Россия
Завершен
Англия
3 : 0
США
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A2, 5 тур
Бельгия
2 : 0
Исландия
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа A4, 5 тур
Хорватия
3 : 2
Испания
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа B3, 5 тур
Австрия
0 : 0
Босния и Герцеговина
Завершен
Лига наций (2018/2019). группа C2, 5 тур
Венгрия
2 : 0
Эстония
Завершен
Греция
1 : 0
Финляндия
Завершен
Бразилия. Серия А 2018, 34 тур
Васко да Гама
1 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Завершен
Баия
2 : 1
Сеара
Завершен
Парана
0 : 1
Атлетико Минейро
Завершен
Крузейро
1 : 0
Коринтианс
Завершен
Палмейрас
3 : 0
Флуминенсе
Завершен
Спорт Ресифи
0 : 0
Витория
Завершен
Фламенго
1 : 0
Сантос
Завершен
Шапекоэнсе
0 : 1
Ботафого
Завершен