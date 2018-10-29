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    Расписание матчей 29-10-2018

    сентябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 12 тур
    29 октября, понедельник
    12:00
    Рубин (мол)
    1:2
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 16 тур
    29 октября, понедельник
    12:30
    Урал-2
    2:3
    КАМАЗ
    Матч завершен
    29 октября, понедельник
    14:00
    Лада-Тольятти
    0:3
    Носта
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 15 тур
    29 октября, понедельник
    13:00
    Ротор (мол)
    1:0
    Квант
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 12 тур
    29 октября, понедельник
    18:00
    Крылья Советов
    0:1
    Зенит
    Матч завершен
    29 октября, понедельник
    20:30
    Рубин
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 8 тур
    29 октября, понедельник
    20:00
    Ксанти
    2:1
    ПАС
    Матч завершен
    29 октября, понедельник
    20:30
    Олимпиакос
    1:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    29 октября, понедельник
    22:30
    ПАОК
    2:0
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 10 тур
    29 октября, понедельник
    20:00
    Акхисар Беледиеспор
    1:0
    Гезтепе
    Матч завершен
    29 октября, понедельник
    20:00
    Бешикташ
    4:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 13 тур
    29 октября, понедельник
    20:00
    Славия
    4:1
    Дукла
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 14 тур
    29 октября, понедельник
    21:00
    Мидтьюлланд
    3:2
    Брондбю
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 27 тур
    29 октября, понедельник
    21:00
    Старт
    1:3
    Мольде
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 10 тур
    29 октября, понедельник
    22:30
    Лацио
    0:3
    Интер
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 11 тур
    29 октября, понедельник
    23:00
    Малага
    2:0
    Нумансия
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 10 тур
    29 октября, понедельник
    23:00
    Тоттенхэм
    0:1
    Манчестер Сити
    Матч завершен
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