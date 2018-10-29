сентябрь 2018
октябрь 2018
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 12 тур
29 октября, понедельник
12:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 16 тур
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019), 15 тур
29 октября, понедельник
13:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2018/2019), 12 тур
Греция. Суперлига (2018/2019), 8 тур
29 октября, понедельник
20:30
Матч завершен
29 октября, понедельник
22:30
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 10 тур
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 13 тур
Дания. Суперлига (2018/2019), 14 тур
29 октября, понедельник
21:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2018, 27 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 10 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 11 тур
Англия. Премьер-лига (2018/2019), 10 тур
29 октября, понедельник
23:00
Матч завершен