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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Ризеспор
Бешикташ - Ризеспор: обзор матча 29 октября 2018
Бешикташ
29.10.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Ризеспор
72'
Д. Эркин
79'
В. Лав
50'
Э. Роко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Ризеспор
ГОЛ! 2:1!
В. Лав
Пас отдал
Р. Куарежма
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Эркин
72'
Желтая карточка
Адриано
58'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Роко
Желтая карточка
Д. Вида
48'
Желтая карточка
Р. Куарежма
31'
10'
Красная карточка
О. Оваджикли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
3
Адриано
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Ризеспор
1
Самир Уйкани
ВР
30
Амину Умар
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
4-3-2
1
Кариус
3
Адриано
77
Генюл
21
Вида
3
Роко
30
Торе
15
Озякуп
13
Хатчинсон
19
Вагнер Лав
7
Куарежма
4-2-1
23
Аккан
77
Оваджикли
14
Брабец
54
Услу
8
Камдали
10
Болдрин
6
Ялчин
19
Мурики
Остались в запасе
Бешикташ
Ризеспор
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Самир Уйкани
ВР
30
Амину Умар
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
30
Амину Умар
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Реджеп Учар
Статистика матча Бешикташ - Ризеспор
3
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
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