октябрь 2018
ноябрь 2018
США. МЛС 2018, 1/8 финала
2 ноября, пятница
03:00
Матч завершен
США. МЛС 2018, 1/8 финала, первый матч
2 ноября, пятница
05:30
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 13 тур
2 ноября, пятница
15:00
Матч завершен
2 ноября, пятница
16:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2018, 27 тур
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 16 тур
2 ноября, пятница
18:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2018/2019), 14 тур
2 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2018/2019), 15 тур
2 ноября, пятница
22:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2018/2019), 11 тур
2 ноября, пятница
21:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2018/2019), 11 тур
Италия. Серия А (2018/2019), 11 тур
Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 14 тур
Германия. Бундеслига (2018/2019), 10 тур
Англия. Чемпионшип (2018/2019), 16 тур
2 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2018/2019), 12 тур
Испания. Сегунда (2018/2019), 12 тур
Португалия. Примейра (2018/2019), 9 тур
2 ноября, пятница
23:30
Матч завершен