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    Расписание матчей 02-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2018, 1/8 финала
    2 ноября, пятница
    03:00
    Ди Си Юнайтед
    1:1
    (2:3)п
    Коламбус
    Матч завершен
    США. МЛС 2018, 1/8 финала, первый матч
    2 ноября, пятница
    05:30
    Лос-Анджелес
    2:3
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 13 тур
    2 ноября, пятница
    15:00
    Динамо (мол)
    1:3
    ЦСКА (мол)
    Матч завершен
    2 ноября, пятница
    16:00
    Локомотив (мол)
    2:0
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 27 тур
    2 ноября, пятница
    15:00
    Минск
    0:5
    Городея
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019), 16 тур
    2 ноября, пятница
    18:00
    Луки-Энергия
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 14 тур
    2 ноября, пятница
    20:00
    Богемианс 1905
    2:3
    Теплице
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 15 тур
    2 ноября, пятница
    20:00
    Оденсе
    1:0
    Хобро
    Матч завершен
    2 ноября, пятница
    22:00
    Вендсюссель
    2:3
    Сендерийск
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 11 тур
    2 ноября, пятница
    21:00
    Галатасарай
    2:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 11 тур
    2 ноября, пятница
    22:00
    Экселсиор
    2:4
    Гронинген
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 11 тур
    2 ноября, пятница
    22:30
    Наполи
    5:1
    Эмполи
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 14 тур
    2 ноября, пятница
    22:30
    Остенде
    2:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 10 тур
    2 ноября, пятница
    22:30
    Штутгарт
    0:3
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 16 тур
    2 ноября, пятница
    22:45
    Астон Вилла
    2:0
    Болтон
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 12 тур
    2 ноября, пятница
    22:45
    ПСЖ
    2:1
    Лилль
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 12 тур
    2 ноября, пятница
    23:00
    Альбасете
    2:0
    Химнастик
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 9 тур
    2 ноября, пятница
    23:30
    Бенфика
    1:3
    Морейренcе
    Матч завершен
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