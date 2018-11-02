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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай - Фенербахче: обзор матча 02 ноября 2018
Галатасарай
02.11.2018, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
31'
Р. Донк
49'
М. Линнес
66'
М. Вальбуэна (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Фенербахче
66'
Желтая карточка
М. Исла
66'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Вальбуэна
Желтая карточка
З. Гюмюш
61'
59'
Желтая карточка
А. Потук
ГОЛ! 2:0!
М. Линнес
49'
33'
Желтая карточка
Э. Эльмас
ГОЛ! 1:0!
Р. Донк
Пас отдал
С. Азиз
31'
23'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Яссин Бензия
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Фенербахче
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Муслера
4
Донк
4
Азиз
5
Кабак
18
Байрам
25
Линнес
20
Бельханда
5
Ндиайе
10
Родригеш
7
Оникуру
11
Гюмюш
3-1-1-3-1
23
Текин
22
Исла
37
Шкртел
33
Али Калдырым
33
Нойштедтер
99
Эльмас
28
Вальбуэна
8
Бензия
24
Айю
9
Фрай
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
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