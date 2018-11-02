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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Болтон
Астон Вилла - Болтон: обзор матча 02 ноября 2018
Астон Вилла
02.11.2018, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
4'
Д. Грилиш
58'
Д. Честер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Болтон
82'
Желтая карточка
К. Нун
78'
Желтая карточка
Д. Уитер
ГОЛ! 2:0!
Д. Честер
Пас отдал
Д. Грилиш
58'
42'
Желтая карточка
П. Ольковски
ГОЛ! 1:0!
Д. Грилиш
Пас отдал
Т. Абрахам
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
11
Уилльям Бакли
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Болтон
5
Марк Биверс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-3-1-2
1
Нюланд
3
Тэйлор
21
Хаттон
4
Туанзебе
17
Честер
7
МакГинн
37
Адома
14
Хурихейн
10
Грилиш
26
Коджиа
18
Абрахам
3-3-1-2
13
Олнвик
16
Ольковски
14
Хоббс
31
Уитер
5
Уилльямс
16
Лоу
3
Тэйлор
12
Нун
11
Бакли
8
Дональдсон
Остались в запасе
Астон Вилла
Болтон
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
5
Марк Биверс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
5
Марк Биверс
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Астон Вилла - Болтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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