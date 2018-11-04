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    Расписание матчей 04-11-2018

    октябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2018, 32 тур
    4 ноября, воскресенье
    01:00
    Палмейрас
    3:2
    Сантос
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:00
    Америка Минейро
    1:2
    Крузейро
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:00
    Ботафого
    1:0
    Коринтианс
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:00
    Парана
    1:1
    Витория
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:00
    Сан-Паулу
    2:2
    Фламенго
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2018/2019), 20 тур
    4 ноября, воскресенье
    07:00
    Луч
    1:0
    Ротор
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    07:00
    СКА-Хабаровск
    2:2
    Краснодар-2
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    11:00
    Томь
    2:0
    Химки
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    12:00
    Тюмень
    2:1
    Пари НН
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Шинник
    2:1
    Сибирь
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    14:30
    Тамбов
    2:0
    Балтика
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    15:00
    Чертаново
    4:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    15:00
    Авангард
    3:2
    Спартак-2
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:00
    Мордовия
    2:1
    Армавир
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    17:00
    Сочи
    0:2
    Факел
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2018/2019), 13 тур
    4 ноября, воскресенье
    12:00
    Краснодар (мол)
    2:2
    Ростов (мол)
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    13:00
    Оренбург (мол)
    1:2
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Анжи (мол)
    3:0
    Енисей (мол)
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019), 17 тур
    4 ноября, воскресенье
    12:00
    Урал-2
    3:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    12:00
    Уфа-2
    0:1
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    КАМАЗ
    2:2
    Звезда
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Носта
    1:0
    Челябинск
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    15:00
    Нефтехимик
    1:0
    Волга
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2018/2019), 11 тур
    4 ноября, воскресенье
    13:30
    Анкарагюджю
    3:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:00
    Аланьяспор
    0:1
    Йени Малатьяспор
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    19:00
    Трабзонспор
    1:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2018/2019), 12 тур
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Кадис
    5:1
    Эльче
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    18:00
    Реал Ов
    1:1
    Мальорка
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Алькоркон
    2:0
    Райо Махадаонда
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Альмерия
    2:1
    Спортинг
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:30
    Сарагоса
    0:2
    Гранада
    Матч завершен
    Испания. Примера (2018/2019), 11 тур
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Эйбар
    2:1
    Алавес
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    18:15
    Вильярреал
    1:1
    Леванте
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:30
    Реал Сосьедад
    0:0
    Севилья
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:30
    Уэска
    1:1
    Хетафе
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:45
    Бетис
    3:3
    Сельта
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019), 16 тур
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Академия им. Понедельника
    0:1
    Волгарь
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Динамо
    0:0
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Легион
    0:0
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    СКА
    2:1
    Краснодар-3
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    15:00
    Дружба
    0:2
    Чайка
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    15:00
    Машук-КМВ
    1:1
    Ангушт
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:00
    Алания
    1:4
    Черноморец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2018/2019), 13 тур
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Зенит
    1:0
    Ахмат
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:30
    Краснодар
    2:2
    Ростов
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    19:00
    Спартак
    1:2
    Урал
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2018, 27 тур
    4 ноября, воскресенье
    14:00
    Слуцк
    1:3
    Торпедо
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:00
    Днепр
    0:3
    Торпедо-БелАЗ
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    18:00
    БАТЭ
    1:0
    Неман
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    19:45
    Дняпро
    1:1
    Шахтер
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2018/2019), 11 тур
    4 ноября, воскресенье
    14:15
    Херенвен
    1:1
    Эммен
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:30
    Утрехт
    3:0
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:30
    Фортуна
    3:0
    Зволле
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2018/2019), 11 тур
    4 ноября, воскресенье
    14:30
    Лацио
    4:1
    СПАЛ
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    17:00
    Кьево
    0:2
    Сассуоло
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    17:00
    Парма
    0:0
    Фрозиноне
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    17:00
    Сампдория
    1:4
    Торино
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Болонья
    1:2
    Аталанта
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:30
    Удинезе
    0:1
    Милан
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2018/2019), 15 тур
    4 ноября, воскресенье
    14:30
    Брондбю
    0:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:30
    Нордшелланд
    1:1
    Ольборг
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    18:30
    Орхус
    0:2
    Рандерс
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:30
    Эсбьерг
    2:2
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2018/2019), 14 тур
    4 ноября, воскресенье
    15:00
    Александрия
    1:1
    Десна
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    18:00
    Львов
    0:2
    Ворскла
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:30
    Черноморец
    0:3
    Заря
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2018/2019), 12 тур
    4 ноября, воскресенье
    15:15
    Килмарнок
    1:2
    Абердин
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2018/2019), 16 тур
    4 ноября, воскресенье
    16:30
    Уиган Атлетик
    1:2
    Лидс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2018/2019), 14 тур
    4 ноября, воскресенье
    16:30
    Стандард
    0:2
    Антверпен
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Ваасланд-Беверен
    1:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:00
    Локерен
    2:0
    Эйпен
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:00
    Сент-Труйден
    2:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2018/2019), 13 тур
    4 ноября, воскресенье
    16:30
    Аустрия
    2:3
    Вольфсберг
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    16:30
    Зальцбург
    2:1
    Маттерсбург
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    19:00
    Альтах
    2:2
    Рапид
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2018/2019), 12 тур
    4 ноября, воскресенье
    17:00
    Нант
    5:0
    Генгам
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    19:00
    Сент-Этьен
    4:3
    Анжер
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    23:00
    Монпелье
    3:0
    Марсель
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2018/2019), 10 тур
    4 ноября, воскресенье
    17:30
    Боруссия
    3:0
    Фортуна
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Майнц
    2:1
    Вердер
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2018/2019), 9 тур
    4 ноября, воскресенье
    18:00
    Фейренсе
    2:4
    Тондела
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:30
    Санта-Клара
    1:2
    Спортинг
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    23:00
    Брага
    2:1
    Витория Сетубал
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2018/2019), 13 тур
    4 ноября, воскресенье
    18:00
    Базель
    3:2
    Лугано
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    18:00
    Люцерн
    2:5
    Цюрих
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    18:00
    Сьон
    0:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2018/2019), 11 тур
    4 ноября, воскресенье
    18:00
    Манчестер Сити
    6:1
    Саутгемптон
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    19:00
    Челси
    3:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2018/2019), 9 тур
    4 ноября, воскресенье
    18:15
    ПАС
    0:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Арис
    0:1
    Олимпиакос
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:30
    ОФИ
    0:0
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2018/2019), 14 тур
    4 ноября, воскресенье
    19:00
    Спарта
    2:2
    Славия
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2018, 28 тур
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Волеренга
    0:0
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Сандефьорд
    4:1
    Старт
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Тромсе
    2:4
    Мольде
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Хаугесунд
    2:0
    Ранхейм
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    3:1
    Одд
    Матч завершен
    4 ноября, воскресенье
    22:00
    Бранн
    3:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
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