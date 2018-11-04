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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 04 ноября 2018
Реал Сосьедад
04.11.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
90'
+2
Желтая карточка
Р. Меса
Желтая карточка
Т. Эрнандес
85'
79'
Желтая карточка
И. Амаду
73'
Желтая карточка
Х. Навас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Борха Лассо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Мойя
6
Элустондо
3
Льоренте
15
Морено
19
Эрнандес
5
Субельдия
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
3-1-2-3-1
31
Вацлик
16
Навас
13
Арана
21
Гомес
10
Амаду
23
Карришу
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
10
Промес
10
Муриэль
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Борха Лассо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Борха Лассо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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