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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Йени Малатьяспор
Аланьяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 04 ноября 2018
Аланьяспор
04.11.2018, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
11'
А. Бюйюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Г. Цавеллас
65'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Бюйюк
Начало матча
Статистика матча Аланьяспор - Йени Малатьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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