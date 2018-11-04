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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фейренсе - Тондела
Фейренсе - Тондела: обзор матча 04 ноября 2018
Фейренсе
04.11.2018, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 9 тур
2 : 4
Завершен
Тондела
7'
Б. Монтейру
71'
Д. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейренсе - Тондела
Желтая карточка
Т. Силва
81'
71'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мурильо
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Монтейру
Пас отдал
Шавьер
Начало матча
Статистика матча Фейренсе - Тондела
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Марколину-де-Каштру
Новости команд
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Тондела
Московский клуб просмотрит россиянина из португальской команды
15 июня
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2020.06.05 19:24
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