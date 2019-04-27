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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Фейренсе
Портимоненси - Фейренсе: обзор матча 27 апреля 2019
Портимоненси
27.04.2019, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 0
Завершен
Фейренсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Портимоненси - Фейренсе
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Фейренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фейренсе
2 : 1
18.05.2019
Авеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
4 : 4
11.05.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фейренсе
4 : 4
04.05.2019
Шавиш
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
1 : 0
27.04.2019
Фейренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фейренсе
0 : 2
20.04.2019
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Фейренсе
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